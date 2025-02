Jack Nicholson feiert im TV Überraschungs-Comeback

Kann es Comeback geben?

Obwohl Nicholson seit Jahren wie ein Einsiedler in seiner Villa in Beverly Hills lebt und nur noch enge Freunde und Familie vorlässt, hatte sein alter Freund James L. Brooks Anfang letzten Jahres eine überraschende Neuigkeit. Im Interview mit „People“ enthüllte der Regisseur von „Woher weißt du, dass es Liebe ist“, der mit Nicholson regelmäßig in Kontakt steht: „Ich bin mir nicht sicher, ob Jack wirklich in Pension ist. Ich bleibe dabei, dass es ihn noch einmal packen könnte und mein Film nicht sein letzter war!“