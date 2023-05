„Totgesagter“ Nicholson beschwingt beim Basketball

Denn sein Lieblings-Team Los Angeles Lakers bewegten die Hollywood-Legende dazu, sich schon zum zweiten Mal innerhalb von zehn Tagen ein Live-Basketballspiel anzuschauen. In Begleitung seines jüngsten Sohnes Ray Nicholson (31) saß er auch am Montag wieder beim Playoff-Spiel gegen die Golden State Warriors auf seinem Stammplatz - ein Stuhl in der ersten Reihe am Court direkt neben der Gästebank.