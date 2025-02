„Matti war wirklich ein wunderbarer Mensch“

„Ich habe mit Karin und ihren Geschwistern meine gesamte Kindheit verbracht. Wir hatten so viele schöne gemeinsame Momente und Erlebnisse und dann als Erwachsene den gleichen beruflichen Werdegang eingeschlagen. Karin, Matti und ich haben in der sozialpädagogischen Firma Mopäd gearbeitet. Er hat sich immer für die Menschen eingesetzt, denen es nicht so gut ging“, erinnert sich Carina M.