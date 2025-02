Zahl der Taferlklassler im Burgenland sinkt

Bezirk Neusiedl am See mit stärkstem Rückgang

Deutlich spürbar ist der Rückgang vor allem im Landesnorden und hier konkret im Bezirk Neusiedl am See, wo es knapp 70 Schulanfänger weniger geben wird, wie noch im Vorjahr. Das wird sich auch auf die Anzahl der Klassen auswirken, heißt es von der Bildungsdirektion.