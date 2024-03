Wohnkosten in der Stadt dreimal höher als am Land

Als Grenze gilt, dass die gesamten Wohnkosten zumindestens 40% des verfügbaren Haushaltseinkommens ausmachen. Laut EU-Statistik von 2022 mussten demnach am Land 4,2% der Bevölkerung so viel für Wohnung oder Haus zahlen und gelten dadurch als „überlastet“. Bei Österreichern, die in unseren Städten leben, ist diese Quote hingegen gleich dreimal so hoch. Von ihnen müssen gleich 12,6% derart viel aufwenden. Dieser Unterschied je nach Größe des Wohnortes ist bei uns in europäischen Vergleich besonders hoch. In Deutschland etwa sind die Wohnkosten generell höher, die Stadt-Land-Differenz beträgt aber nur rund 30%. Selbst in Dänemark, wo gleich 22,5% der Städter durch Wohnkosten als überlastet gewertet werden, lebt man in den kleineren Ortschaften nur etwa um die Hälfte billiger (siehe Grafik). Im EU-Schnitt geben die Haushalte, unabhängig von Wohnort, laut Eurostat übrigens 18,7% des Einkommens für ihre Unterkunft aus.