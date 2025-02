Peek & Cloppenburg könnte Kette Sinn übernehmen

Ob es tatsächlich dazu kommt, entscheiden die Sinn-Gläubiger voraussichtlich im März. Dann stimmen sie über den Insolvenzplan und einen möglichen Verkauf an Peek & Cloppenburg ab. Die jetzige Gesellschafterin Isabella Göbel soll die Textilkette fortführen wollen. Das Modeunternehmen hatte im August 2024 einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt. Der Geschäftsbetrieb läuft seitdem in den meisten Filialen weiter.