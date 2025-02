Billig-Airline erleidet „Bruchlandung“ vor Gericht

Wizz Air in Wien: Vom Expansionskurs zum Rückzug

Wizz Air gehört zu den größten Billigfluggesellschaften Europas und startete 2018 mit einer aggressiven Expansionsstrategie in Wien. Durch niedrige Ticketpreise trat die Airline in direkten Wettbewerb mit Ryanair und Austrian Airlines und baute ihre Basis am Flughafen Wien-Schwechat schnell aus. Innerhalb weniger Jahre stationierte das Unternehmen mehrere Flugzeuge in Wien und bot zahlreiche neue Flugverbindungen an.