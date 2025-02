Erstmals Schnellläufer-Stern samt Planet entdeckt

„Wir glauben, dass es sich um eine sogenannte Super-Neptun-Welt handelt, die einen massearmen Stern in einer Entfernung umkreist, die zwischen den Umlaufbahnen von Venus und Erde liegen würde, wenn sie sich in unserem Sonnensystem befände“, wird Sean Terry, der an der University of Maryland und am Goddard Space Flight Center der NASA in Greenbelt (Maryland) tätig ist, zitiert.