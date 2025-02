Rekord-Preisgeld nach hartem Kampf in der Wüste

Teilweise hatten die Spielerinnen in Riad richtig hart zu kämpfen. Emma Spitz erzählt: „Wir hatten mehrfach Regen und mit zwölf Grad den wohl kältesten Tag des Jahres erlebt. So etwas kommt hier echt nur ganz selten vor.“ Aber die Niederösterreicherin trotzte den harten Bedingungen, spielte in dem Elitefeld starkes Golf. Als Achte verpasste sie nur um zwei Schläge das „Stockerl“.