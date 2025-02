Oberwart fixiert Gewinn des Grunddurchgangs

Der Meister setzte sich am Samstag im Schlager bei den drittplatzierten Swans Gmunden mit 80:77 durch und profitierte von einer gleichzeitigen Niederlage der Flyers Wels in Traiskirchen. Der bisherige Spitzenreiter unterlag beim Tabellenvierten 67:74. Die Liga wird nun in eine Platzierungsrunde der Top-6 und in eine Quali-Runde geteilt.