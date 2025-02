Sturm-Coach: „Werden Dinge knallhart ansprechen!“

Philipp Semlic (WSG-Trainer): „Wir wollten Salzburg überraschen, die Verunsicherung beim Gegner ausnützen, das ist uns in den ersten 15 Minuten gut gelungen. Trotz der wichtigen Ausfälle hat die Mannschaft hervorragend agiert. Sie hat einen unglaublichen Spirit gezeigt, mit Glück hätten wir auch weiter in Führung gehen können. Nach dem Salzburger Ausgleich hat meine Mannschaft durch die drei Wechsel wieder Luft gekriegt und mit großer Leidenschaft den Punkt verteidigt. Ich bin stolz, dass meine Mannschaft so auftritt. Wir haben das niedrigste Budget in der Liga, da geht es nur über einen eingeschworenen Haufen. Und den haben wir hier von der Putzfrau angefangen bis zur Präsidentin.“