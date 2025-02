LIVE ab 17 Uhr: Blau-Weiß Linz gegen SCR Altach!

14 Tore in 17 Spielen sind gemeinsam mit Klagenfurt die schwächste Ausbeute, leicht wird es auch in Linz nicht, weiß Ingolitsch. „Es ist ein schwieriges Auswärtsspiel. Sie stehen für Kontinuität und stehen verdient in der oberen Tabellenhälfte. Dementsprechend wissen wir, was auf uns zukommt. Was sie spielen ist kein Hexenwerk, sondern ist einfach und klar, aber effektiv“, sagte der SCRA-Trainer.