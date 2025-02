LIVE ab 17 Uhr: Wolfsberger AC gegen Sturm Graz

Der Meister ist in der Liga seit elf Partien ungeschlagen (7 Siege, 4 Remis). Zudem war Wolfsberg in jüngerer Vergangenheit ein gutes Pflaster, in den letzten sechs Auswärtsspielen verzeichneten die „Blackys“ vier Siege und zwei Unentschieden. Für Abwehrchef Gregory Wüthrich ist klar, „dass da keine einfache Partie auf uns wartet“. Aber man wolle endlich „wieder einmal zu null spielen“.