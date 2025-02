LIVE ab 17 Uhr: Red Bull Salzburg gegen WSG Tirol!

Die sieglose Serie wollte er nicht überbewerten, zumal man in dieser Zeit auch zum Abschluss der Liga-Phase der Champions League gegen die Madrider Topklubs Real (1:5) und Atletico (1:4) erwartbare Niederlagen einstecken hatte müssen. „Ich würde es reduzieren auf die letzten zwei Spiele. Da waren wir jeweils nicht schlechter als der Gegner, haben aber nur einen Punkt geholt“, erläuterte der Deutsche. Das war zuletzt beim 0:0 in Klagenfurt der Fall, der nächste Rückschlag nach dem Out im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den LASK zuvor.