Gemeinden erhalten 20 Millionen Euro zusätzlich

Bereits im Vorjahr hat es ein Unterstützungspaket in der Höhe von 15 Millionen Euro gegeben. Schnöll stellt aber klar, dass das Land nicht ewig die Haushalte der Gemeinden stützen kann. „Es braucht deshalb dringend ein weiteres Gemeindepaket des Bundes zur Stützung der Budgets in den Gemeinden und in weiterer Folge vor allem eine strukturelle Anpassung der Finanzierung unserer Gemeinden“, so der Landesvize.