Trump, Putin & Co: Welt-Elite liebt seine Torten

„Als ich jung war, habe ich nie daran gedacht, Zuckerbäcker zu werden“, erinnert sich Maushagen an seine Jugend in Deutschland, wo er mit 14 Jahren die Lehre zum Koch begonnen hat. „Die Leidenschaft dazu“, so der Wahlkärntner, „lag bei uns in der Familie.“ Erst durch die Kochlehre entdeckte Maushagen seine Liebe zur Patisserie, also der Konditorei. Wer hätte gedacht, dass die Promiwelt rund um den Globus später einmal von seinen Kreationen verzückt sein würde.