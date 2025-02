Wie Rudi 1991

Raphael Haaser schrieb rot-weiß-rote Skigeschichte. Als letzter Mann rutschte der Tiroler ins Team, im Weltcup landete er in dieser Disziplin noch nie in den Top 5, kein Riesentorlauf-Weltmeister hatte jemals eine höhere Startnummer als Haaser mit der 22. „Wenn’s laft, dann laft’s“, kommentierte der 27-Jährige staubtrocken. Ein Satz, mit dem Rudi Nierlich berühmt wurde. Der Oberösterreicher hatte 1991 bei der WM in Saalbach im Riesentorlauf Gold geholt, kam drei Monate später leider bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Vom ersten Eindruck her haben die beiden einige Parallelen. Ähnliche Typen, Selbstdarsteller schauen anders aus. Haaser ist ruhig, wirkt ausgeglichen und gibt sich authentisch, nur beim Siegerbussi von Freundin Fabiana Dorigo kamen bei ihm leicht die Emotionen durch.