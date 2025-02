Französischer Zoll entdeckt Dinosaurierzähne

Der Lkw war auf dem Weg von Spanien nach Italien. Zollbeamtin Samantha Verdun berichtete, dass die Spürhunde in der Vergangenheit entlang der Côte d‘Azur vor allem Cannabis oder Kokain entdeckt hätten. Umso größer war die Überraschung, als die Beamtinnen und Beamten der französischen Grenzstadt Menton Ende Jänner neun große Zähne in zwei Paketen entdeckten. Diese waren an Empfängerinnen und Empfänger nahe der italienischen Städte Genua und Mailand adressiert.