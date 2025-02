„Das ist schon ein seltsames Schauspiel“

Die große Enttäuschung über die gescheiterten blau-schwarzen Regierungsverhandlungen in Wien ist Salzburgs Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) anzumerken. „Es ist auch nach zwei Tagen nicht besser“, sagt Svazek, die selbst an fünf Tagen bei den zähen Verhandlungen mit dabei war. „Mit viel Herzblut und immer mit Salzburg im Hinterkopf“, versichert sie. Was im Endeffekt zum Scheitern der Gespräche führte? „Ich tue mir auch schwer, was tatsächlich ausschlaggebend war. Es war aber sicher nicht nur ein Faktor.“ Damit glaubt sie nicht, dass nur das umkämpfte Innenministerium zum Bruch führte.