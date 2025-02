EU exportiert mehr Pkw in die USA als umgekehrt

Aktuell höhere Zölle für Pkw auf Weg in die USA

Nach der Ankündigung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte ließ Präsident Donald Trump am gestrigen Donnerstag mit weiteren Anordnungen aufhorchen. Schon bald sollen Zölle auf Fahrzeuge folgen. Auf dem Weg in die USA werden für Fahrzeuge aktuell Zölle in Höhe von 2,5 Prozent fällig – aber zehn Prozent auf dem Weg nach Europa, wie die US-Regierung kritisiert.