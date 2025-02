Ski-Dame verletzt sich bei WM-Premiere schwer

So groß war die Freude auf ihr erstes WM-Rennen gewesen. Dieses endete jedoch mit einer herben Enttäuschung: Breche geriet beim Riesentorlauf am Donnerstag in Rücklage und landete unsanft im Schnee. Die Französin konnte zwar selbst aufstehen, doch ihr rechtes Knie bereitete große Sorgen.