Wasser-Kontrolle rund um Neusiedler See gefordert

„Durch Eingriffe in den Naturhaushalt und die damit ausgelöste Absenkung des Grundwasserspiegels sind die Salzlacken stark gefährdet“, hatte der Rechnungshof in seinem Bericht „Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel“ im Jahr 2020 gewarnt. Dem Land Burgenland ist empfohlen worden, einen Grundwasserbewirtschaftungsplan zu erstellen. „Wasserentnahmen sollen gemessen und kontrolliert werden“, lautete der Ratschlag.