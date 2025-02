Strombedarf steigt jährlich um rund vier Prozent

In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften wie den USA und der EU steigt die Stromnachfrage nach Jahren der Stagnation wieder an. Vor allem die zunehmende Nutzung von Elektrofahrzeugen, Klimaanlagen, Wärmepumpen und Rechenzentren wird zu diesem Anstieg beitragen. Das bescheidene Wachstum von 1,4 Prozent in der EU im Jahr 2024 wurde von den Sektoren Haushalte und Gewerbe getragen.