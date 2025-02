Frau brachte Baby in New Yorker U-Bahn zur Welt

„Baby W“

In Anlehnung an die U-Bahnlinie W, in der sich der Vorfall am Mittwochvormittag (Ortszeit) ereignete, sprach der Chef der New Yorker Nahverkehrsbehörde Demetrius Crichlow von „Baby W“. „Wir sind überglücklich, dass es sowohl der Mutter als auch Baby W gut geht und freuen uns darauf, sie beide wieder bei uns zurück begrüßen zu dürfen – für ein Leben voller zuverlässiger – und hoffentlich weniger dramatischer – Fahrten.“