Nach Kika-Pleite: Was passiert nun mit Grundstück?

In Tirol befand sich eines der zahlreichen Möbelhäuser in Rum, das an die Landeshauptstadt Innsbruck angrenzt. Zwei Wochen nach dem letzten Einkaufstag steht die Kika-Filiale freilich immer noch dort. Die Parkplätze vor dem Möbelriesen sind leer, die Lichter in dem Komplex aus.