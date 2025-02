Bewährungshelferin: „Wir verhätscheln Täter nicht“

„Krone“: Beim ersten Treffen mit Klienten – gibt es da ein Gespür, ob die Resozialisierung gelingen kann?

Denise K.: Wir haben zuerst ein wissenschaftlich fundiertes Erhebungsgespräch mit Personen, die zu uns kommen. Da wird erhoben, was sind Risikofaktoren in der Zukunft und was sind andererseits auch Ressourcen. Ich könnte mich gar nicht auf ein Bauchgefühl verlassen, weil straffällige Personen so unterschiedlich sind: Es gibt nicht den einen Täter oder die eine Täterin.