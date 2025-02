Miletic neuer Trainer von Österreichs 3×3-Männern

Aufgabe wird sein, sechsten Spieler für Projekt zu finden

Eine der ersten Aufgaben für den neuen Coach wird es sein, einen sechsten Spieler für das Projekt zu finden. Den Kern des 3x3-Teams bilden laut ÖBV-Angaben in der kommenden Saison erneut Nico Kaltenbrunner, Matthias Linortner, Enis Murati, Toni Blazan und Fabio Söhnel. Ohne den an der Achillessehne verletzten Linortner hatte man im August in Wien in dieser Zusammensetzung EM-Gold geholt. Die erstmalige Olympia-Qualifikation für die Spiele in Paris war im Frühjahr allerdings nicht gelungen.