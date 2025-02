Abwechslung und Unterhaltung für jede Altersklasse

Das Wochenende rund um den Valentinstag in OÖ hat das eine oder andere Event-Schmankerl zu bieten: Der Blonde Engel ist mit einem Lieder-Repertoire zu Gast in Vöcklabruck. Paul Plut zieht mit seinen düsteren Mundartsongs das Publikum in Ottensheim in den Bann. Und Kinder haben die Möglichkeit, als Detektive bei einer Führung Steyr zu erkunden oder bei einer Rätselrallye im Welios ihr Können zu beweisen!