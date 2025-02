Toskana billigt als 1. Region Sterbehilfe-Gesetz

Verfassungsgericht gab bereits 2019 grünes Licht

Vor der Verabschiedung des Gesetzes in der Toskana kritisierte die konservative katholische Lebensschutzorganisation „Pro Vita Famiglia“, dass sich die Region in eine Art „italienische Schweiz“ verwandle, in der der „Staatstod vollzogen werde, um kranke, gebrechliche, alte und einsame Menschen loszuwerden“. In der Schweiz ist der assistierte Suizid seit den 1940er-Jahren erlaubt.