Österreich fordert Aufklärung nach Schändung

„Die Zerstörung der Büste von Alois Mock im Kemal-Monteno-Park in Sarajevo ist ein völlig inakzeptabler Vandalenakt“, heißt es in einer Stellungnahme der österreichischen Botschaft in Sarajevo – und weiter: „Alois Mock war maßgeblich für die internationale Anerkennung von Bosnien und Herzegowina im Zerfallsprozess des ehemaligen Jugoslawien verantwortlich und blieb dem Land auch danach eng verbunden.“