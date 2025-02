Dieses System rettete einem Skistar die Karriere

Rund 300 Polizistinnen und Polizisten sind bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm tagtäglich im Einsatz. In verschiedenen Funktionen. Sichtbar, wie etwa im Verkehr, oder unsichtbar via Drohne in der Überwachung. Elf Leute sind zudem auf den Rennstrecken unterwegs und kämpfen um Medaillen.