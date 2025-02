Schichtler stach lärmendem Nachbarn ins Genick

Besonders in der Stadt sind sie fast jedem bekannt: Laute, rücksichtslose Nachbarn, die Müde spätnachts aus den Federn reißen. Ein 30-jähriger Linzer hatte im September des Vorjahres genug: „Ich wollte die Gruppe zur Rede stellen und sie verscheuchen. Leider hab’ ich die Situation ganz falsch eingeschätzt“, so der Angeklagte am Dienstag im Linzer Schwurgerichtssaal. „Das Messer hatte ich nur dabei, weil es so viele waren.“