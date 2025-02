Champions League in der Konferenz – ab 21 Uhr LIVE

Kompany selbst erinnerte sich vor der Partie in Schottland an seine Spielerkarriere und zeigte seine Vorfreude: „Das war eines der lautesten Auswärtsspiele, die ich in meiner Karriere als Spieler je hatte. Diese Momente sind unglaubliche Möglichkeiten, etwas zu erreichen und zu erleben.“ Kurioserweise werden die altgedienten Bayern-Stars Thomas Müller und Manuel Neuer diesen Moment zum ersten Mal erleben. Die beiden standen noch nie im Celtic Park am Platz. Umso mehr freut sich der Bayern-Kapitän Neuer auf eine „krasse Atmosphäre“.