Auf Skitour mit Experten der Lawinenzentrale

Daten und Schnee von möglichst vielen Orten

In Ihrer Analyse stützen sich die Lawinenprognostiker auf die Arbeit von örtlichen Lawinenkommissionen. Christoph Thurner (29) ist seit 2015 in Zauchensee freiwillig engagiert. Butschek und Heuberger führt er zur Erkundungstour aufs rund 2100 Meter hohe Tagweidegg am Rande des Skigebiets. „Wir benötigen für die Prognosearbeit für die nächsten Tage noch ein paar Informationen aus der Schneedecke in genau der Exposition und Höhe“, erklärt Butschek die Wahl der Tour. Gemeinsam versuchen sie Daten und ein Gespür für den Schnee vor Ort zu bekommen. Am Ende werden ihre Erkenntnisse mit allen weiteren Daten aus dem Bundesland im Lawinenbericht gebündelt.