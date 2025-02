Webb-Teleskop soll Gefahr durch Asteroid erkunden

Der Asteroid 2024 VR4, der am 27. Dezember mithilfe eines Teleskops des Asteroidenwarnsystems (ATLAS) in Río Hurtado (Chile) gefunden wurde. Er ist zwischen 40 und 100 Metern groß und befindet sich laut Angaben der europäischen Weltraumagentur ESA befindet er sich auf Kollisionskurs mit der Erde, auf der er am 22. Dezember 2032 einschlagen könnte.