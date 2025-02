Klagen und Befragung wegen Mühlviertler Windrädern

Wild umkämpft, geliebt und gehasst – Windräder sind für die einen Feindbilder, für andere „Freiheitsstatuen der Energiewende“! Im Mühlviertel sind gerade zwei Projekte in der heißen Phase. In Sandl werden wohl Klagen über 22 Windkraftanalgen entscheiden, in Schenkenfelden ist die Bevölkerung aufgerufen, zu unterschreiben.