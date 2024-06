Aus Windkraft-Sturm könnte laues Lüfterl werden

Keine Volksabstimmung in Grünbach

In Grünbach plant die Verbund AG vier Windräder und würde sich wünschen, „dass die Gemeinde in dieser komplexen Frage den Bürgern direkt das Wort erteilt“, so Projektleiter Philipp Stöger. Am 20. Juni wird sich der Gemeinderat mit dem Thema Windkraft befassen und alles deutet darauf hin, dass sich dieser dagegen aussprechen könnte. Der Antrag der FPÖ zur Durchführung einer Volksabstimmung fand bei der letzten Gemeinderatssitzung auf jeden Fall nicht die erforderliche Mehrheit.