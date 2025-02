Familie lebt seit Monaten mit Loch in Decke

Kochen mit Loch in Küchendecke

Aber gerade die rasche Behebung des Schadens funktioniert hier nicht. Seit etwa vier Monaten befindet sich ein Loch in der Küchendecke, verursacht durch einen Wasserschaden. Den Schutt haben die Mieter mittlerweile entfernt, das Loch in der Decke ist aber noch vorhanden. Kochen müssten sie hier aber dennoch. Die Familie wartet nach wie vor auf die Reparatur des Schadens und sieht die Hausverwaltung in der Pflicht. Generell ist das nicht das einzige Problem in diesem Wohnhaus, wie Nachbar Anton Z. bestätigt.