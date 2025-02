Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Am Assisi-Hof in Stockerau gehen diese zwei Ziegenböcke gerne gemeinsam auf Erkundungstour. Seppi, ein kleiner Frechdachs mit viel Charme, sorgt immer für Heiterkeit, während Ferdi es besonders genießt, gekrault und verwöhnt zu werden. Beide wünschen sich eine neue Herde, in der sie willkommen sind, und sehnen sich nach einer Bezugsperson, die ihnen regelmäßig Zuneigung schenkt. Interessenten melden sich bitte unter 0660/348 98 63 oder office@tierschutzverein.at.