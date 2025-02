Besitzerin verzweifelt: Wer hat entlaufene „Malu“?

„Malu“ ist in der Gegend 2572 St. Corona am Schöpfl entlaufen. Hat Ihr Nachbar oder Freund seit ein paar Tagen einen ähnlichen Hund? Wer hat verdächtiges Jaulen, Winseln, Bellen … aus Gärten gehört? Es wurde ein Finderlohn von 2000 Euro ausgesetzt – Hinweise bitte an die „Hunde-Such-Hilfe Österreich“ unter Tel.: 0664/911 35 40!