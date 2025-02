Toronto kassiert vierte Niederlage in Folge

Antetokounmpo weiter verletzt

Am Dienstag sind die Raptors bei den Philadelphia 76ers zu Gast, die in Milwaukee 127:135 verloren. 39 Punkte von Tyrese Maxey waren nicht genug. Bei den Bucks stach Damian Lillard mit 43 Zählern heraus. Die Franchise aus Wisconsin musste weiterhin auf Topstar Giannis Antetokounmpo verzichten, den eine Wadenzerrung plagt. Aufgrund der Verletzung wird der Grieche auch beim All-Star-Game in San Francisco am kommenden Sonntag fehlen.