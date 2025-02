„Wir geben 90 Millionen aus, wievielter sind wir?“

Ilzer will wie bei Kramaric, bei dem Schicker von der Ausräumung von „Missverständnissen“ gesprochen hatte, vorerst von einer Bestrafung des Mittelfeldmannes absehen. „Ich habe das Interview nicht gehört“, betonte der Steirer. „Es zählt für mich, was zeigt er mir im Training, was zeigt er mir im nächsten Spiel.“ Es sei grundsätzlich nichts Verwerfliches. „Aber es bringt uns nicht weiter, wenn wir in der Vergangenheit wühlen und graben. Das ist jetzt die Situation, die können wir nicht ändern.“