Kärntner Getreidemühlen kämpfen ums Überleben

Kärntens Getreidemühlen stehen still – zum Großteil zumindest. Denn die Mehlproduzenten sind unausgelastet und haben kaum noch Arbeit. „Wir sprechen von 50 Prozent weniger Auslastung. Eigentlich könnten wir dreimal so viel produzieren“, macht Mathias Trattner von der Trattner Mühle in Mühldorf auf das Problem aufmerksam und wirft dabei einen Blick zu seinen Kollegen: „Immer mehr denken ans Aufhören, weil es sich einfach nicht mehr rentiert.“ Der Grund dafür sei, dass es immer weniger Bäcker gibt.