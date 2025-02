Über Ski, Hand und Gesicht gefahren – dann Flucht

Das schöne Wetter und die Ferien führten am Samstag zu viel Betrieb auf Tirols Skipisten. Dabei blieben auch Unfälle nicht aus. Die Polizei berichtet von vier teils schwer verletzten Personen. In Sölden krachte es gleich zweimal, in Jochberg wurde eine Wintersportlerin Opfer von zwei rücksichtslosen Unbekannten.