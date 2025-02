SPÖ-Politiker dürfen nicht mehr ins Gasthaus

„Das ist das Normalste der Welt“

Die Sache sorgte in der Bevölkerung für Verwunderung und sprach sich sogar bis in den Landesnorden herum. Strobl selbst will nicht viel dazu sagen. Er verweist darauf, dass es sich um sein Privateigentum handelt. Er stellt aber klar, dass es ihm als Besitzer allein obliege zu entscheiden, wer in sein Gebäude rein dürfe oder eben nicht. „Das ist das Normalste auf der Welt.“ Der SPÖ richtet er zudem aus, dass diese sich mehr hätte einsetzen sollen, um den Kauf durch die Gemeinde zu ermöglichen.