„Ein Wahnsinn!“ Pallitsch läuft Traumrekord

Und welch sensationelle neue Bestmarke ist das für Raphael Pallitsch! Er zertrümmerte förmlich seinen im Vorjahr in Ostrava erzielten Rekord (3:37,36), auch im Freien war er nur dreimal schneller als jetzt in Metz, angeführt von seinem in Ostrava 2024 erzielten 3:33,59. „Ich bin so happy, dass ich so konstant laufen kann“, freute sich Pallitsch, der im Vorjahr EM-Sechster in Rom war. Also auch heuer steht ihm wieder ein ganz großes Jahr bevor!