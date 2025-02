„So ein Unfall hat nichts mit dem Alter zu tun“

Weil sie gegen einen Randstein gefahren war und dann im Schreck die Pedale verwechselt hatte, krachte eine Autofahrerin mit ihrem Automatik-SUV durch die Glasfront einer Fleischerei in Traun. „Durch den Anprall am Randstein gerät man in einen Schockzustand, mit sehr hohem Stresslevel. In so einer Situation ist man überfordert. Da kann man von keiner rationalen Handlung sprechen, das sind nur mehr Reflexe. Das kann jedem passieren, würde ich nicht auf ein Alter begrenzen. Bei so einem Unfall, kann man nur hoffen, dass nicht zu viel passiert“, hat Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor der ÖAMTC-Fahrtechnik, eine Erklärung für das „Pedal-Chaos“.