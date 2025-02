Timo Werner aus Tottenham-Kader gestrichen

Auf der am Freitag veröffentlichten Kader-Liste für die K.o.-Runde des zweitgrößten europäischen Bewerbs scheint der Name des Stürmers nicht auf. Der 28-Jährige musste für Neuzugang Mathys Tel Platz machen und wird im Kampf um den Titel zuschauen müssen. Auch Abwehrspieler Radu Dragusin und Goalie Fraser Forster werden wir im Frühjahr nicht in der Europa League sehen.