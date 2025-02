Handyverbot: Plötzlich ging es ganz schnell

Noch am letzten Montag im Jänner kündigte der SPÖ-Bildungsreferent Daniel Fellner ganz plötzlich das geplante Handyverbot an Kärntens Volksschulen an – und schon vergangenen Donnerstag (ungewöhnlich flott) erging dann der Erlass an die Bildungseinrichtungen. Just an dem Tag, an dem der SPÖ-Landtagsklub – allen voran der Abgeordnete und Lehrervertreter Stefan Sandrieser – übrigens ihren eigenen Bildungsreferenten in einem Dringlichkeitsantrag in Sachen Handyverbot zum Handeln aufforderte.