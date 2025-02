Terror-Razzia gegen Sohn von Nobelpreisträgern

Vergangenen Montag nahm der heimische Staatsschutz in Wien den bekannten Aufdecker-Journalisten Richard Medhurst ins Visier. In dessen Studio und an seiner Wohnadresse gab es Razzien. Prominent sind auch die Eltern des britischen Staatsbürgers. Medhursts Mutter und Vater hatten 1988 als Teil eines UN-Kontingents symbolisch den Friedensnobelpreis für die Blauhelme bekommen. Jetzt der brisante Verdacht gegen ihn nach Paragraf 278b: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung! Dafür drohen bis zu zehn Jahre Haft.